Ka mbërritur nga Çekia helikopteri i parë nga 3 që pritet të vijnë në ndihmë të vendit tonë në kuadër të aktivizimit të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Europian për të përballuar situatën me zjarret.

Ambasadori i Çekisë në Shqipëri Jaroslav Ludva ka deklaruar se helikopteri ka kapacitet 1000 litra ndërsa theksoi se Çekia është gati ta ndihmojë vendin tonë.

“Do shikojmë nëse situata është serioze që të qëndrojmë më shumë. Kapaciteti i helikopterit 1000 litra. Kemi punuar bashkë me BE dhe jemi gati, e dimë që situata ka agrvuar në Vlorë prandaj jemi këtu që tu ndihmojmë. Në fillim ishte kërkesa e qeverisë shqiptare, kërkesa shkon në Bruksel fillimisht. Qeveria shqiptare ka kërkuar 1 helikopter nga Çekia dhe 2 nga Holanda. Unë besoj që nuk është pyetje për mua por kam besim që çdo gjë do jetë në rregull. Kemi ndihmuar para 2 vitesh me tërmetin por me helikopterët është hera e parë”, tha ai.

Drejt vendit tonë pritet të vijnë edhe 2 helikopterë nga Holanda për të mbështetur operacionet për fikjen e zjarreve. Nga autoritetet holandeze është njoftuar se do të jenë 2 helikopterë nga ky vend dhe 47 ushtarakë. Ndërsa zjarret pyjore vazhdojnë të prekin rajone të ndryshme në Mesdhe dhe Ballkanin Perëndimor, Komisioni Evropian po mobilizon me shpejtësi mbështetje për të ndihmuar vendet në kufizimin e përhapjes së zjarreve dhe mbrojtjen e jetës dhe jetesës.

Shefi politik i delegacionit të BE, Alexis Hupin, nga Rinasi tha se ndihma që vjen nga Bashkimi Europian është shenjë e solidaritet evropian.

“Kjo është një shprehje e solidaritet të Bashkimit Evropian dhe duam t’i qëndrojmë në krah të Shqipërisë në këto momente. Jemi këtu për të mbrojtur jetët e njerëzve që po preken nga këto zjarre dhe gjithashtu bukurit e natyrës shqiptare. Nesër fillon puna me helikopterin. Mbi 50 veta që vijnë në Shqipëri bashkë me 2 helikopterët”, tha Hupin.

/b.h