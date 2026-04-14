Vetëm në 24 orët e fundit, mbi 2,300 turistë kanë mbërritur në Sarandë. Lajmin e ka bërë të ditur në rrjetet sociale, ministri i Turizmit, Blendi Gonxhja, duke konfirmuar rritjen e fluksit turistik në jug të vendit.
Sipas tij, në portin e Sarandës janë ankoruar dy kroçera turistike, Sapphire Princess me 1,964 pasagjerë dhe Europa me 349 pasagjerë, të cilët do të eksplorojnë bukuritë natyrore dhe trashëgiminë historike të zonës.
