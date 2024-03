Kamionët që transportonin miell kanë mbërritur në Gazën veriore për t’u shpërndarë në zonat që nuk kanë pasur ndihma për katër muaj, njoftuan sot mediat palestineze, ndërsa zija e bukës po afrohet në enklavë dhe bisedimet për armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit pritet të rinisin në Katar.

Një kolonë prej 12 kamionësh mbërriti në veri dje, të shtunën, gjashtë kamionë në qytetin e Gazës dhe gjashtë në kampin e refugjatëve Jabalia.

Fronti i brendshëm i lidhur me Hamasin tha se ndihma po shpërndahej nga “Komitetet Popullore”, një grup që përfshin udhëheqës të klaneve të fuqishme në Gaza.

Një burim i Hamasit tha se rruga ishte siguruar nga personeli i sigurisë së Hamasit.

Presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit po rritet

Agjencitë e ndihmës kanë paralajmëruar se disa pjesë të Gazës po përballen tashmë me urinë, ndërsa spitalet në veri po raportojnë se fëmijët vdesin nga kequshqyerja dhe dehidratimi.

Kriza e urisë ka rritur presionin ndërkombëtar mbi Izraelin, më shumë se pesë muaj pas fushatës së tij tokësore dhe ajrore në Gaza.

Negociatat për armëpushim

Një burim i njohur me bisedimet e armëpushimit të Katarit i tha Reuters se kreu i Mossad, agjencia e inteligjencës izraelite, do t’i bashkohet misionit që shoqëron negociatat me ndërmjetës nga Katari, Egjipti dhe SHBA.

Hamasi paraqiti një propozim të ri për armëpushim javën e kaluar që përfshin shkëmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinezë.

Kabineti i sigurisë i Izraelit do të diskutojë propozimin përpara se delegacioni të largohet.

Netanyahu ka thënë tashmë se propozimi bazohet në “kërkesa jorealiste”, por një zyrtar palestinez tha se shanset për një marrëveshje duken më të mira tani që Hamasi ka dhënë më shumë detaje rreth shkëmbimit të propozuar .

“Ndërmjetësuesit e panë pozitivisht propozimin e ri të Hamasit.”

“Disa në Izrael kanë vlerësuar se organizata ka përmirësuar disi pozicionin e saj të mëparshëm dhe tani është në duart e Netanyahut të thotë nëse një marrëveshje është e afërt,” tha zyrtari, i cili kërkoi të mos përmendet emri.

/a.r