Dhjetë avionë transporti të Forcave Ajrore Amerikane mbërritën në Izrael , në bazat ajrore të Forcave Ajrore Izraelite, të cilët transportonin pajisje ushtarake, siç raportuan mediat vendase.
Avionët amerikanë, të cilët u ulën në Izraelin jugor, janë pjesë e një formacioni më të gjerë ajror në Lindjen e Mesme, raportoi rrjeti ushtarak izraelit.
Avioni, i cili u ngrit nga baza Fort Bliss në Teksas, ka të ngjarë të ketë qenë i ngarkuar me sisteme mbrojtëse ajrore të destinuara për të mbrojtur infrastrukturën në rajon, mes raporteve të paralajmërimeve të SHBA-së në fillim të kësaj jave në lidhje me mundësinë e një “lufte të shkurtër dhe të synuar me Iranin “, sipas raportimeve.
Fort Bliss është shtëpia e një prej rezervave më të mëdha të sistemeve të mbrojtjes ajrore të ushtrisë amerikane, me raportin izraelit që sugjeron se avioni mund të mbajë rezerva zëvendësuese të raketave interceptuese për sistemet amerikane të vendosura në Izrael, të tilla si THAAD dhe Patriot.
Avionë të tjerë nga konvoji ajror zbarkuan në Jordani, Katar dhe Arabinë Saudite, që vjen pas një raporti të mëparshëm se SHBA-të po zhvendosnin një sistem shtesë Patriot në rajon, në pritje të një përshkallëzimi të mundshëm me Iranin.
Një burim izraelit tha se e SHBA-të dhe Izraeli janë në koordinim të ngushtë në lidhje me Iranin, ndërsa ka raportime se një transportues shtesë aeroplanësh amerikan është gati të përforcojë forcat amerikane në rajon, së bashku me një njësi shtesë detare.
“Edhe pse ende nuk është marrë asnjë vendim për këtë çështje, amerikanët dhe Izraeli po përgatiten për çdo vendim që merr Presidenti Trump”, tha burimi.
Sipas informacioneve të mëtejshme, forcat amerikane në Lindjen e Mesme po rimbushin rezervat e tyre të armëve, ndërsa disa trupave amerikane u është urdhëruar të tërhiqen nga rajoni.
The post Mbërrijnë 10 avionët ushtarakë me armatime në Izrael, të dërguar nga SHBA-të mes tensioneve me Iranin appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply