Nuk iu bindën urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar, pas ndjekjes, arrestohet në flagrancë pasagjeri dhe shpallet në kërkim drejtuesi i mjetit.

Policia tha se ka sekuestruar edhe një armë zjarri pistoletë dhe një krehër me 7 fishekë.

Si rezultat i kontrolleve të shtuara për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe atyre që qarkullojnë me armë zjarri me vete, Policia e Elbasanit tha se Forca e Posaçme “Shqiponja”, në lagjen “28 Nëntori”, i kanë bërë shenjë ndalimi mjetit tip “Fiat”, me drejtues shtetasin E. K. dhe pasagjer shtetasin J. Xh.

Por pas shenjës për ndalim, këta shtetas nuk i janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë, por janë larguar me shpejtësi dhe në ecje e sipër kanë hedhur nga dritarja e mjetit të tyre një send të fortë duke e dëmtuar mjetin e Policisë.

Në tentativë për t’u larguar ata kanë hedhur në rrugë dhe një armë zjarri pistoletë.

Pas aksionit policor, u arrestua në flagrancë shtetasi J. Xh., 31 vjeç, banues në Elbasan, si dhe u bë shpallja në kërkim e drejtuesit të mjetit, shtetasit E. K.

Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar një armë zjarri pistoletë dhe një krehër me 7 fishekë.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.

/a.r