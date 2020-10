Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi një foto ku shihej ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku me një varëse të shtrenjtë.

Sipas Berishës, varësja që kushton 10 mijë euro, është dhuratë nga kompania Terna.

Kjo kompani do të marrë me koncesion rrugën Milot-Fier.

Balluku teksa ka folur për pasurinë e saj, u shpreh se nuk është “e pasur”.

Ajo tha se varësen e ka blerë 10 dollarë.

“Kam përshtypjen që kjo nuk ka të bëjë me ministren e pasi e thënë kështu Ilva, ngjan pak keq dhe nuk na duan këto me “më të pasur, më…” se tani kanë marrë dhe varëset që i blejmë 10 dollarë dhe na i kanë bërë 10 mijë euro. Kështu që ministrja nuk është e pasur dhe as do të jetë ndonjëherë”, tha ajo për Euro News.

