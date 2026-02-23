Çifti Pranvera dhe Nuredini nga Bashkia e Roskovecit e rrethit të Fierit në rubrikën “Shihemi në Gjyq” në Tv Klan shprehen se vajza e tyre Alma, u ka marrë pronën. Ata shprehen se burri i një notereje ka ardhur në banesën e tyre dhe i ka marrë firmën Nuerdinit. Çifti pretendon se janë mashtruar dhe kërkojnë prishjen e aktit të dhurimit.
Gjatë rubrikës telefonon noterja, Ermira Jano, e cila shprehet se ka shkuar vetë personalisht me bashkëshortin në banesë. Por, juristja Eni Çobani zbulon se në dokumente noterja ka shkruar se çifti është paraqitur personalisht në zyrë. Një deklaratë kontradiktore.
Eni Çobani: Është detyrë e çdo noteri të republikës të Shqipërisë, të përmendë vendin ku kryhet veprimi, pra kanë ardhur janë paraqitur para meje në zyrën noteriale, në këtë adresë. Ose kam shkuar në banesë, për arsye se zonja dhe zotëria janë në gjendje të rënda. Dëshminë e vetme që bëri zonja Jano që unë e falenderoj, tha që kam qenë me bashkëshortin. Zonja Jano ke qenë në banesë dhe ke marrë firmat, apo i ke pritur në zyrën tënde të noterisë në Fier. Unë të falenderoj edhe një herë dhe kjo rubrikë mjafton kaq, të mbyllet këtu. Noterja ka thënë publikisht, kam vajtur kam marrë firmat në banesë, me bashkëshortin. Në dokumentin e saj të noterisë ka shkruar që janë paraqitur fizikisht para meje në zyrën tonë në Fier. Tani përgjigjen nuk e jap më unë, sepse përgjigjen e jep ligji.
Pranvera: Ka ardhur në shtëpi vetëm i shoqi, e ka sjellë ime bijë, Alma.
Eni Çobani: Kam dëgjuare një gjë të jashtëzakonshme sot. Kjo rubrikë nëse është akoma në këmbë, është nga shqiptarët. Shqiptarët më kanë bërë mua të vazhdoj një fakultet të dytë. Ky nuk është fakulteti i drejtësisë, është fakulteti i një të vërtete të madhe, të cilën e thoni ju. Ata të cilët përmenden, ikin nga telefonat. Por, sot mos e harroni, as ditën, as datën, as emrin e personit që foli në telefon. I bëj thirrje Prokurorisë së Fierit, Prokurorit të Përgjithshëm, Dhomës Kombëtare të Noterisë, ta marrin dhe ta dëgjojnë çfarë ka thënë noterja dhe çfarë ka shkruar në dokument. A mund të bëhet gjyq më për të prishur këtë kontratë dhurimi, kur noterja publikisht me zë, me emër, e ndërgjegjshme, me vullnet të lirë thotë që kam qenë me burrin në shtëpi dhe në dokument ka shkruar që janë paraqitur në zyrë. Kjo është e jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur në 14 vjet të kësaj rubrike. E falenderoj përzemërsisht për sinqeritetin e madh të noteres Ermira Jano, fjalë e tjera i ka vetëm ligji.
Leave a Reply