Mbahet sot protesta e 60-të kundër kryeministrit Edi Rama. Qytetarët u grumbulluan fillimisht në Sheshin Skënderbej, nga ku më pas marshuan drejt Kryeministrisë, ku do të zhvillohet tubimi i radhës.
Protesta vjen në ditën kur lëvizja antiqeveritare shënon dy muaj nga nisja e saj, ndërsa organizatorët kanë deklaruar se do të vijojnë mobilizimin deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Gjatë këtyre javëve, protestuesit janë mbledhur çdo mbrëmje në Tiranë, duke kërkuar ndryshime politike dhe duke shprehur pakënaqësi ndaj qeverisë.
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