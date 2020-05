Organizatorët e Eurovisionit 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit, kanë vendosur që ky event të mbahet online. Finales së Festivalit Evropia të këngës përveç 41 konkurrentëve, sot do i bashkohen edhe një sërë performancash të artistëve më të spikatur të edicioneve të kaluara.

Të gjithë konkurrentët e Eurovisionit kanë dërguar klipet e këngëve dhe kjo ngjarje do transmetohet sonte nga RTSH-1 HD nën drejtimin e Andri Xhahut, në orën 21:00.

Ky lloj formati është quajtur Europe Shine A Light dhe pritet që kjo mbrëmje të jetë plot surpriza.

Shqipërinë do e përfaqësojë Arilena Ara me këngën “Fall from the sky” e cila është publikuar edhe në Youtube me videoklipin zyrtar.

“Europe Shine A Light”, pritet që mbrëmjen e sotme të mbajë mbërthyer para ekranit miliona shikues.

