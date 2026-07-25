Në Cholpon -Ata të Kirgistanit u mbajt Takimi i Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të Shteteve Anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait .
Në takim morën pjesë ministrat e jashtëm të shteteve anëtare të të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait, sekretari i përgjithshëm i të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait dhe drejtori i Komitetit Ekzekutiv të Strukturës Rajonale Antiterroriste të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait.
Duke folur në këtë samit, ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi , duke iu referuar Samitit të Tianjin-it të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait,nënvizoi se u hartua një plan strategjik për zhvillimin e organizatës gjatë dekadës së ardhshme dhe u hap një fazë të re zhvillimi me cilësi të lartë. Gjatë vitit të kaluar, Kina ka kontribuar në zhvillimin rajonal përmes veprimeve konkrete, tha ai.
Wang tha se janë lançuar shtatë platforma bashkëpunimi në industrinë e gjelbër, ekonominë dixhitale, inovacionin shkencor dhe teknologjik, energjinë, arsimin e lartë, arsimin profesional dhe teknik dhe inteligjencën artificiale, duke gjeneruar më shumë se 160 projekte.
Wang tha se plani i veprimit për zhvillim me cilësi të lartë të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar është zbatuar në mënyrë të qëndrueshme, me tregtinë midis Kinës dhe shteteve të tjera anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait që vazhdon të rritet.
Wang tha se strategjia e zhvillimit për dekadën e ardhshme e bën të qartë se shtetet anëtare do të thellojnë bashkëpunimin dhe do të japin kontribute më të mëdha në ndërtimin e një bote shumëpolare më demokratike dhe të drejtë.
Leave a Reply