Drejtuesi politik i PS-së në Qarkun Elbasan, Arbjan Mazniku, në çeljen e fushatës, është shprehur se “Shqipëria e ka ndarë mendjen me PS dhe Edi Ramën drejt Evropës”.

“I gjithë qarku i Elbasanit e ka ndarë mendjen, një qartë dhe i sigurt që ne duhet të ecim drejt Evropës”, tha ai.

Mazniku thelsoi se Qarku i Elbasanit është i vendosur që do të vijë me 9 mandate, me rezultatin më të mirë që PS ka pasur ndonjëherë.

Mazniku: Drejt Evropës me PS dhe Edi Ramën. I gjithë qarku i Elbasanit e ka ndarë mendjen, një qartë dhe i sigurt që ne duhet të ecim drejt Evropës.

Qarku i Elbasanit është i vendosur që do të vijë me 9 mandate, me rezultatin më të mirë që PS ka pasur ndonjëherë për të siguruar që jo vetëm Elbasanit por e gjithë Shqipëria të ketë rezultatin m të mirë ndonjëherë që ka pasur PS. Shqipëria e ka ndarë mendjen me PS dhe Edi Ramën drejt Evropës.