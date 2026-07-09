Përzgjedhja e degës së universitetit është një nga vendimet më të rëndësishme që të rinjtë marrin për të ardhmen e tyre.
Eksperti i arsimit Arjan Xhelaj, njëkohësisht drejtues i Rrjetit Akademik Shqiptar, thotë se zgjedhja e tyre kërkon një ekuilibër mes dëshirave dhe meritës.
Nga ana tjetër Xhelaj thotë se tregu, jo vetëm vendas por edhe ai global, po fokusohet te fushat e shëndetësisë dhe teknologjia e informacionit.
Inteligjenca artificiale, e cila po përhapet me shpejtësi në shumë profesione, sipas Xhelajt është profesioni që të hap shumë dyer.
Portali i aplikimit të maturantëve, U-Albania është i hapur për të hedhur të dhënat e maturantëve. Ndërsa aplikimi për përzgjedhjen e degëve në formularin A2 nis më 27 Korrik.
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