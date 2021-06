Prej disa ditësh maturantët janë pushtuar nga ethet e provimeve. Një ditë para nisjes së tyre ata ndihen të emocionar dhe mjaftueshëm të përgatitur për të hedhur hapin vendimtar atë të testimit të njohurive të 12 viteve shkollim.

Përgjegjësi i sektorit të kurrikulës në Drejtorinë Arsimore Sulejman Keta sqaron se në përmbyllje të orëve të konsultimeve dhe përsëritjes së lëndëve bazë maturantët i janë nënshtruar muajin e fundit dhe provimeve provë, ku dhe konfirmohet një nivel i mirë i përgatitjes së tyre.

Provimet e maturës këtë vit do të kene një niveli mesatar veshtiresie. Ato do të zgjasin nga 2 orë e gjysëm dhe do të përbëhen nga 60 pikë të mundëshme.

Modele Testesh, Matura Shtetërore 2021 mund të gjeni këtu.

