Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka deklaruar në emisionin “Opinion” se maska mbrojtëse është e detyrueshme në aktivitetet e biznesit apo në transportin publik sipas protokolleve, por po vlerësohet detyrimi në çdo ambient të mbyllur.

Nisur nga vleresimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve ministrja Manastirliu deklaroi se maska/barrierat mbrojtëse aktualisht po vlerësohen për t’u bërë të detyrueshme në ambientet e mbyllura për frenimin e përhapjes së COVID-19.

“Po vleresohet nga Komiteti Teknik i Ekspertëve që të bëhet e detyrueshme barriera mbrojtëse. Duhet të kuptojmë që në të gjitha vendet ku nuk zbatojmë dot distancimin fizik duhet të përdorim maska mbrojtëse“, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë theksoi se përgjatë gjithë sezonit turistik do të vijojnë të intensifikohen kontrollet dhe monitorimet nga Task-Forca anti-COVID dhe nuk do të tolerohet asnjë prej bizneseve që nuk respekton protokollet e sigurisë. Manastirliu bëri të ditur se 28 qendra shëndetësore verore do të jenë në funksion pranë zonave turistike, edhe për identifikimet çdo rast të dyshimtë të prekur nga COVID19.

g.kosovari