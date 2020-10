Dritan Ulqinaku, nëndrejtori i ISHP-së, tha se mbajtja e maskës është minimumi i domosdoshëm por nëse rastet dyfishohen dhe shkojnë mbi 500 raste në ditë atëherë do të kemi sërish mbyllje të aktivitetit si restorantet brenda, kinematë etj.

“U hapën restorantet, nesër mund të mbyllen prapë, u hapen kinematë, nesër mund të mbyllen prapë, gjithmonë është në varësi të situatës nëpër spitale. Nëse nesër do të kemi 500 në ditë, do të kemi masa të tjera. Ne themi o njerëz të mirë e të shëndetshëm thirrini mendjes dhe ruani veten dhe familjarët, pasi mund të përjetojnë një traumë mendore. Sot për sot me këto shifra morën masën për maskën që për mua është minimumi i domosdoshme dhe nuk ja vlen ta diskutojmë ta mbajmë apo jo”, tha Ulqinaku.

g.kosovari