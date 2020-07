Kryeministri Edi Rama ka thënë se është shumë e rëndësishme që maska të vendoset në mjedise të mbyllura pasi tashmë lufta me virusin është lufta me budallallëkun.

Sipas Ramës, virusi nuk ka këmbë, por përdor budallallëkun, refereruar këtu neglizhencës të mosrespektimit të masave nga qytetarët.

Rama bën apel që mos humbet vëmendja nga numrat pasi qeveria do bëjë maksimumin, por luftën me budallallëkun duhet ta bëjë secili, individi.

“Më vjen mirë që jemi sot këtu, dhe më vjen ndjesë për mos e filluar me ujin por me maskat. Shumë e rëndësishmë që ajo tëvendoset në mjedise të mbyllura. Për të mbrojtur veten e të tjerët. Shumë e rëndësishme që secili mos e humbasë vëmendjen nga numrat. Që e shikoni ishte e pritshme, por rriten. Ndërkohë që në kushtet e reja të krijuara, o do mësohemi të bashkëjetojmë me këtë armik të padukshëm ose do të biem viktima të budallallëkut tonë. Luftën me budallallëkun do e bëjë secili, qeveria do bëjë maksimumin, porn ë luftën me budallallëkun duhet ta bëjë individi nëse s’do të bjerë secili. Dhe një shprehje që e kam mësuar, ‘’Virusi nuk ka këmbë, por përdor budallallëkun’’.’’- tha Rama.