Një 25-vjeçare ra në prangat e Policisë së Tiranës, pasi u zbulua se kishte përshtatur apartamentin e saj si Call Center, ku mashtronte të huajit që të investonin në bursa fiktive. “Blutë” kanë sekuestruar në apartament pajisje kompjuterike, celularë dhe prova të tjera materiale.
“Si rezultat i informacioneve të siguruara në rrugë operative, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Kibernetike në DPPSH, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar “Adapted”. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua shtetasja M. S., 25 vjeçe, banuese në Tiranë”, thuhet në njoftim.
“Shërbimet e Policisë ndërhynë në apartamentin në posedim dhe administrim të 25-vjeçares, në rrugën “Tish Daija”, i cili ishte përshtatur si call center, nga ku dyshohet se mashtroheshin shtetas të huaj që të investonin në bursa fiktive. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 13 njësi kompjuterike, 2 laptopë, 5 celularë dhe prova të tjera materiale që do t’i shërbejnë dokumentimit të kësaj veprimtarie kriminale”, vijon njoftimi.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
