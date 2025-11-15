Një 40-vjeçar është arrestuar nga policia në Tiranë pasi akuzohet për mashtrim. I arrestuari mësohet se ka marrë 21 mijë euro nga një person me pretendimin se do ti siguronte dokumente për të udhëtuar në SHBA.
Ai rezulton i dënuar edhe më parë lidhur me këtë krim. Sipas policisë ai është i dënuar me 6 vite burg për veprën penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda.
“Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Pasoja”. I mori një shtetasi, 21 000 euro, duke e mashtruar se do t’i siguronte dokumentet për të udhëtuar në ShBA, kapet 40-vjeçari i dënuar me 6 vjet burgim për këtë krim.
Si rezultat i kontrolleve dhe punës operative, me objektiv kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, të akuzuar/dënuar për vepra penale të ndryshme, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, finalizuan operacionin “Pasoja”, gjatë të cilit u lokalizua dhe u ndalua shtetasi i shpallur në kërkim, Ahmet Bellahu, 40 vjeç.
Gjykata e Tiranës e ka dënuar 40-vjeçarin, në vitin 2024, me 6 vjet burgim, për veprën penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda. Në këtë vit, ai përfitoi nga një shtetas, 21 000 euro, nëpërmjet mashtrimit se do t’i siguronte dokumentet e nevojshme për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.”, njofton policia.
