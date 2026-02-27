Një 41-vjeçar është arrestuar nga policia e Krujës, pasi përmes mashtrimit i mori një shumë të konsiderueshme parash një gruaje të re.
Sipas uniformave blu, 41-vjeçari me inicialet F.Xh, banues në Durrës, përveçse i mori përmes mashtrimit një shumë prej 550 mijë lekësh, gjithashtu kishte aplikuar dhe marrë kredi në emër të 24-vjeçares në Krujë, në një institucion financiar më 24 shkurt të këtij viti.
“Në bashkëpunim me shërbimet e DVP Durrës është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i autorit të dyshuar, shtetasit:
-F. Xh., 41 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë për mashtrim.
Nga hetimet dyshohet se ky shtetas, më datë 09.02.2026, i ka marrë 550 000 lekë, nëpëmjet mashtrimit, një shtetaseje 24 vjeçe, banuese në Krujë, dhe më datë 24.02.2026, ka aplikuar dhe ka marrë kredi në emër të saj, në një institucion financiar.”, thuhet në njoftimin e Policisë.
41-vjeçari rezulton i dënuar më parë për mashtrim.
