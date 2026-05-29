Në emisionin “Stop”, këtë të premte, më 29 maj, u trajtua një rast mashtrimi, ku në Rrile, afër Lezhës, një 20-vjeçar i sëmurë me distrofi muskulore përjetoi një zhgënjim të madh në ditëlindjen e tij të 20-vjetorit.
Familja, duke dashur ta surprizonte me një festë të madhe dhe me këngëtarin e tij të preferuar, i besoi një të riu, Rei Guri, i cili pretendonte, se ishte “badigardi” i këngëtarit.
Babai i 20-vjeçarit tregon, se i dha 2.500 euro direkt në dorë, për prezencën e këngëtarit. Festa u zhvillua, por këngëtari nuk u paraqit.
Telefonatat me Rei Gurin rezultuan të kota. Familja zbuloi, se ishte një mashtrim i qartë. Me ndihmën e gazetares së “Stop”, babai i 20-vjeçarit lidhet me Rei Gurin, i cili fillimisht premton kthimin e parave, por nuk e bën.
Më pas ndërhyn gazetarja dhe i kërkon, që të sjellë paratë brenda një ore. Në këto kushte, Rei Guri, i shoqëruar nga babai i tij, polic, sjell paratë në shtëpinë e familjes së mashtruar dhe kërkon ndjesë. Brenda vetëm një ore, familja merr 2.5 milionët lekë, që i prisnin prej një viti.
Episodi 1: Qytetari Rei Guri:
– E ke të kryme sot!
– Sa të vijë në Rrilë pronari.
– Buongiorno, pronar, bongiorno! Vij unë për Zotin, për kry t’Nisës. Sot e ke të kryme 100 përqind, 1 milionë përqind. Jo 100, por 1 milionë përqind. E ke të kryme at punën, se të kam lodh mo, për Zotin, ma bëj hallall!
– Nesër në dorë i ke 1 milionë përqind.
– 100 përqind, jo 1 milionë. Nesër e ke të kryme. Deri të hënën, do bëj çmos!
Episodi 2: Qytetari Rei Guri:
-Hë pronar?
– Ktu tek puna, m’dalin trutë e kresë.
– Tiranë, rob shpie, dore ja dy letra.
– Robt e shpisë, hala s’kam ardh, o rob. Kam dal n’katër të mëngjesit rob, se s’mora kot, se i kam lekët ktu në dorë. Si t’vi, gjanë e parë në Rrilë, kam ardh me t’pru lekët, për kry të Nisës, edhe e mbyllim këtë histori.
– Ore, e di! Për kry të Nisës o pronar, o rob.
– Pasha Zotin po!
– E di!
– O e di mo, që janë 2500 euro, edhe 250, s’i mbaj kurrkujt.
– Mirë, si je?
– Po!
– Po, për Zotin!
– Sot!
– Po!
– Po, direkt!
– Po!
