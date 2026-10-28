Autoriteti tatimor i Hungarisë ka bastisur disa lokacione dhe ka bërë arrestime. Bastisjet erdhën pas një raporti të 25 gushtit të paraqitur te prokurorët nga ministria në lidhje me dyshimet për mashtrim në blerjen e gati 17,000 ventilatorëve në vitin 2020 me një vlerë 910 milionë dollarë nën qeverinë e mëparshme të udhëhequr nga Viktor Orban.
Ministrja e Jashtme Anita Orban tha në atë kohë se ministria kishte blerë mijëra ventilatorë të tepërt me çmime të larta që nuk mund të përdoreshin realisht, me shumicën e tyre që ende ruhen në depo.
Të martën, agjencia tatimore kreu bastisje në disa vende në agim dhe mori në pyetje 11 të dyshuar, duke arrestuar një individ në Austri sipas një Urdhër Arresti Europian dhe duke ndaluar dy të tjerë.
Një urdhër arresti ndërkombëtar është lëshuar gjithashtu për një të dyshuar si udhëheqës i skemës, i cili besohet se jeton në Indonezi.
Sipas autoritetit tatimor, të dyshuarit kishin rënë dakord në vitin 2020 të furnizonin 800 ventilatorë dhe 3 milionë maska mjekësore nga Kina për 47.31 milionë dollarë.
Grupi akuzohet për përdorimin e një rrjeti kompanish fiktive pa operacione të vërteta biznesi dhe lëshimin e faturave mashtruese për të minimizuar detyrimet e tyre të TVSH-së, duke rezultuar në një humbje prej 1.99 milionë dollarë për buxhetin e shtetit.
Autoriteti tatimor tha se po hetonte rastin për mashtrim buxhetor, pastrim parash dhe vepra të tjera penale.
Byroja Kombëtare e Hetimit po zhvillon procedurat e veta në lidhje me keqmenaxhim, duke përfshirë çmimet e tepërta dhe pyetjet në lidhje me përdorshmërinë e pajisjeve.
The post Mashtrimet për blerjen e 17 mijë ventilatorëve gjatë COVID-it, Hungaria kryen disa bastisje! Disa të arrestuar appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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