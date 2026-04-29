Tre zyra Call Center mashtrues janë ekspozuar nga Policia e Shtetit në një operacion të kryer mbrëmjen e 13 prillit në bashkëpunim nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet austriake, Europol e Eurojust.
Këto Call Center, 1 prej të cilëve operonin në rrugën e Kavajës dhe 2 të tjerë në zonën e Liqenit të Thatë në kryeqytet, mashtronin qytetarët evropianë duke i joshur për të investuar në bursa fiktive apo se do t’i ndihmonin të rikuperonin paratë e humbura, por në të vërtetë vetëm merrnin prej tyre akoma më shumë pa u kthyer pas as edhe një qindarkë. Policia ndaloi 9 persona, 3 prej tyre janë lënë në burg, 4 ‘arrest shtëpie’ e 2 të tjerë u është ndaluar dalja jashtë vendi.
Viktimat e kësaj skeme mashtrimi ndodheshin në të gjithë Evropën dhe në mbarë botën, duke përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Premtime investimi shumë të mira për të qenë të vërteta
Viktimat tërhiqeshin nga platforma investimesh online në dukje legjitime përmes reklamave mashtruese në mediat sociale ose kërkimeve në internet, të joshura nga premtimi i investimeve fitimprurëse. Pas regjistrimit fillestar me këta ndërmjetës të rremë online, viktimave u caktoheshin “agjentë mbajtës” të cilët imitonin këshilltarët ose ndërmjetësit e investimeve.
Këta agjentë menaxhuan llogaritë e viktimave për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur softuer me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet elektronike të viktimave. Mashtruesit pretendonin se ishin ekspertizë profesionale dhe përdornin presion psikologjik për të bindur viktimat të bënin investime shtesë, duke pretenduar në mënyrë të rreme se do të ishin fitimprurëse. Në të vërtetë, fondet nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një skemë të ndërlikuar ndërkombëtare të pastrimit të parave, duke u zhdukur përfundimisht në duart e organizatës kriminale.
Call Center-at kriminalë të ngjashëm me korporatat
Operatorët u organizuan në ekipe prej gjashtë deri në tetë individësh, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet e tyre përkatëse kombëtare. Gjuhët e mbuluara përfshinin gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten. Siç është e zakonshme në mashtrimet e investimeve, njohja e gjuhës u përdor për të krijuar dhe ndërtuar besim. Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar viktimat e tyre, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të konsiderueshme parash.
Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit kriminal ishin të dukshme në strukturën e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, duke përfshirë blerjen e klientëve, të trajtuar nga “agjentët e konvertimit” dhe shërbimin ndaj klientit, të menaxhuar nga “agjentët e mbajtjes”. Për më tepër, rrjeti kishte ekipe të dedikuara për menaxhim, financë, IT, burime njerëzore dhe aktivitete të ndryshme të zyrës së mbështetjes.
Udhëheqësit e ekipeve mbikëqyrnin aktivitetet e përditshme të ekipeve të tyre, ndërsa një menaxher në secilën qendër thirrjesh koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit e ekipeve dhe operacionet e përgjithshme. Operatorët merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision progresiv për çdo kontratë të suksesshme, pjesërisht të paguar në para të gatshme dhe pjesërisht nëpërmjet transferit bankar.
Mashtrimi dhe mashtrimi pasues
Si rezultat i këtyre skemave mashtruese, viktimat transferuan shuma të konsiderueshme parash, që vlerësohet se tejkalojnë 50 milionë euro. Autorët gjithashtu kontaktuan përsëri viktimat që kishin pësuar humbje përmes platformave mashtruese, duke ofruar shërbime për të rikuperuar fondet e tyre. Individët e interesuar u udhëzuan të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave dhe të bënin një depozitë fillestare prej 500 eurosh. Operatorët, duke përdorur emra përdoruesish dhe duke vepruar nën pseudonime, i bindën viktimat të bënin këtë pagesë fillestare në një përpjekje për t’i mashtruar përsëri.
