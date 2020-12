“Kjo tendencë, ka të bëjë jo vetëm me uljen e numrit të rasteve por edhe uljen e shtrimeve në spitale, rënie pozitiviteti. Nuk është shumë e lartë. Rastet janë raste të rënda. Njerëzit shkojnë në spital në gjendje të rënduar edhe pse kemi thënë që shërbimi në spital është shumë e mirë. Numri i testimeve nuk është ulur sepse kemi rritur testimet e shpejta. Ato jepen më vete“, tha ajo.

Rakacolli u shpreh se Shqipëria ka marrë masat e para. Rakacolli kërkoi që qytetarët të ruhen nga njerëzit që vijnë nga Britania. Por a ka mundësi që varianti i ri i virusit të ketë ardhur në Shqipëri? Zv/ ministrja tha se është ende herët për të folur për këtë.

“Në pjesën jugore të Anglisë qarkullon një virus më infektues se virusi i mëparshëm. Raste të tilla thuhet se mund të ketë edhe në Holandë dhe Danimarkë, dhe është gjetur një rast i vetëm në Australi. Lëvizja e njerëzve e transmeton dhe në kohë festash ka më shumë lëvizje, kjo është arsyeja që shumë vende përfshirë edhe Shqipërinë ndaluan, të thuash ka ardhur në Shqipëri apo jo është shumë herët.

Duhet parë si do të shkojë trendi, nëse do të ketë rritje duhet të bëhen sekuencat. Ne kemi laboratorin e referencës që ndodhet në Londër, për ta çuar atje, dhe në Berlin, nëse do të kemi dyshime, patjetër që do ta bëjmë. Por kjo nga ana praktike e të sjellurit, duhet të ruhemi nga udhëtarë që vijnë nga Britania. Nuk e dimë nëse ka mbërritur në Itali, shpesh flitet shumë, edhe në mënyrë të papërgjegjshme. Krahas ndërprerjes së fluturimeve në Angli kemi vendosur karantinimin për ata që që vijnë në kufirin shqiptar, por që si pikënisje kanë pasur Britaninë e Madhe”, tha ajo.