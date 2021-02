Qeveria greke vendosi sot që të shtrëngonte masat në pikat kufitare, gjë që ka prekur edhe Shqipërinë në doganën e vetme funksionale për momentin, Kakavijën.

Nga data 1 mars në 06:00 të mëngjesit deri në 15 Mars në 06:00 në mëngjes në Kakavijë do të futen masat e reja në fuqi, që lejojnë kalimin e vetëm 400 qytetarëve në ditë, 300 më pak sesa është limiti deri tani.

Në këto pika do të ketë teste të shpejta për këdo që hyn duke përfshirë edhe shoferët e kamionëve të mallrave. Ata që rezultojnë pozitivë do të kthehen pas.

Të gjithë personat që do të futen në Greqi nga data 1 mars (me përjashtim të shoferëve) do të qëndrojnë jo 7, por 15 ditë në karantinë.

g.kosovari