Kryeministri Edi Rama ka dalë në një konferencë për mediat, me qëllim bërjen publike të rregullave të reja të situatës së COVID-19 për fundjavën.

“Të dashur miq, duke qenë se jemi në prag të fundjavës dhe drejt shumëkush ndër ju kërkon të di gjëra që janë thënë shpesh dhe çfarë ka të re, e pashë të arsyeshme ta bëjmë këtë komunikim. Duhet t flasim shumë qartë dhe shumë drejtpërdrejtë mbi një moment që është jashtëzakonisht delikat kur po hapemi dhe po i ekspozohemi natyrshëm rrezikut të infektimit. Siç e keni parë nga informacionet e Ministrisë, sot edhe ministrja e Shëndetësisë u detyrua të dalë për informimin e situatës ndaj Covid, pikërisht për të lëshuar një mesazh të shkurtër dhe të qartë se numrat po lëvixzin., jemi t ëvetëdijshhëm se numrat po lëvizin por nëse do vazhdojë të jetë kështu atëherë do të jetë një problem. Në këtë situatë dhe fazë secili prej nesh është vendimtar sjellja në raport me rregullat është deçizive sepse në kushtet e hapjes nuk është më një çështje ekskluzive e policisë së shtetit por është më shumë çështje e vetëdijes dhe kontributit qytetar në një situatë të tillë kur është paytriotizën të mbrosh shëndetin tënd dhe të të tjerëve”, tha Rama në fillim.

/e.rr