Ministri i Mbrojtjes Civile në Greqi Nikos Hardaliaska njoftuar masat përfundimtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Masat parashikojnë ndalimin e aktiviteteve sportive në Atikë, mbylljen e restoranteve, mbajtjen e maskës me detyrim në ambiente të hapura dhe të mbyllura.

Kufizimi i trafikut nga mesnata deri në orën 05:00 të mëngjesit do të shtrihet në të gjithë vendin, ndërkohë që do të përjashtohen lëvizjet për punë dhe arsye shëndetësore. Në strukturat sociale do të pezullohen vizitat, ndërkohë që dyqanet, parukeritë, hotelet dhe shkollat do të vijojnë të qëndrojnë të hapura. Ndeshjet sportive dhe stërvitjet do të zhvillohen pa tifozë ndërkohë që stafi do të punojë me një kapacitet prej 75%.

Në vendet arkeologjike distanca mes vizitorëve do duhet të jetë 1.5 metra, ndërsa turnetë që zhvillohen në grupe duhet të ruajnë një distancë prej dy metrash. Në çdo palestër stafi do të jetë i pajisur me maskë, ndërsa klientët duhet të qëndrojnë në distancë nga njëri-tjetri.

Në gjykata do të lejohen deri në 30 persona në sallën e gjyqit në zonat me pak risk, ndërkohë që në ato me më shumë shifra të infektuarish do të zbatohet një protokoll strikt.