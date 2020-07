Kosova po ashpërson masat ndaj COVID-19 dhe prej 30 korrikut do të vendosë edhe kushte për vendet fqinje të cilat kanë rritje të rasteve.

Sipas një vendimi të propozuar nga qeveria dhe të siguruar nga Klan Kosova, prej 30 korrikut të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët vijnë nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia duhet të vetëkarantinohen apo izolohen për 7 ditë në shtëpitë e tyre.

Një masë e veçantë që mund t’i shpëtojë nga kjo është për qytetarët e Kosovës që kanë leje qëndrimi apo leje të përkohshme qëndrimi dhe që dalin nga territori i Kosovës, në rast se nuk kthehen sërish në vend për 48 orë atëhere duhet të kenë test Covid ose do të vetëkarantinohen edhe ata 7 ditë.

Duket se Kosova do të marrë masa pas ditëve të fundit tragjike si për viktimat por edhe për shtimin e rasteve me COVID-19 dhe kjo do të prekë edhe Shqipërinë që këtë gusht pret shumë turistë nga Kosovë.