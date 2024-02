Historiani Pëllumb Xhufi i ftuar në Repolitix me Denis Mingën në Report Tv teksa ka komentuar procesin gjyqësor ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri është ndalur te akuzat ndaj tij si i përfshirë në “Masakrën e Peshkëpisë”.

“Ne merremi përsëri me rastin Beleri. Nuk e di sesa energji janë harxhuar me këtë, janë vënë marrëdhëniet mes dy shteteve në siklet. Ky nuk është rasti i parë. Çfarë përgjegjësie kemi ne si shtet apo ato forca që e kanë promovuar Belerin. Dua të them se ngjarja e 1994, *masakra e Peshkëpisë) ka ndodhur në kohën kur ka qenë president Berisha. Iu vranë tre ushtarakë një i plagosur.

Nuk e di a i kanë shkuar deri në fund në atë kohë çështjes… por tani që të promovosh një njeri që kryen një detyrë që i është dhënë nga jashtë… Jo vetëm në rastin e masakrës së Peshkëpisë që do mjaftonte ti hapej këtu një proces gjyqësor, që si duket është hapur dhe është mbyllur. Përse nuk iu hap që në atë kohe kur e hapi Greqia. Është e çuditshme”.