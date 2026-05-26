Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi, ka reaguar sot në rrjetet sociale, duke iu referuar ngjarjeve të 30 viteve më parë, gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 1996.
Koçi e përshkruan procesin zgjedhor të asaj kohe si një moment të rëndë për demokracinë shqiptare, duke hedhur akuza për shkelje dhe manipulime gjatë votimeve.
Në reagimin e tij, ai pretendon se gjatë atyre zgjedhjeve janë shënuar dhunë, ndërhyrje në proces dhe falsifikime të materialeve zgjedhore, si dhe goditje ndaj përfaqësuesve të opozitës së asaj kohe.
Reagimi i Petro Koçit:
Sot eshte 26 Maj.
Si sot 30 vjet me pare Berisha me PD, SHIK dhe polici kreu Grusht Shteti ne procesin elektoral te 1996 es.
PD dhe regjimi fashist i Berishes grabiti pushtetin qe populli ne kuti ja kish dhene opozites.
U pergjaken zgjedhjet, komisioneret e opozites, drejtues te ndryshem te Partise Socialiste, u zevendesuan fletet e votimit dhe u falsifikuan procesverbalet.
Nje Grusht Shteti qe nuk u ndeshkua kurre.
Deri tani asnje Berishe nuk eshte distancuar nga ajo masaker e pergjakur elektorale.
Mesimi tregues i realizuar ne Libofshe ne 94 en u ushtrua ne gjithe territorin e Republikes.
Republikes iu kafshua trupi dhe sot besoj i ngjethet mishte nga ai kujtim i helmet.
