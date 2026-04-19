Një ngjarje tronditëse ka goditur qytetin e Shreveport të dielën, pasi një person i armatosur vrau tetë fëmijë në dy shtëpi të ndryshme. Kjo shënon të shtënat masive më vdekjeprurëse në Shtetet e Bashkuara në më shumë se dy vjet.
Sipas zëdhënësit të policisë së Shreveport, Chris Bordelon, viktimat varionin në moshë nga një deri në 14 vjeç. Në total, 10 persona u goditën nga armët e zjarrit gjatë këtij sulmi tragjik. Disa nga fëmijët e vrarë thuhet se kishin lidhje me të dyshuarin.
Dinamika e ngjarjes dhe vdekja e të dyshuarit
Pas sulmit në shtëpitë në jug të qendrës së Shreveport, i dyshuari—i identifikuar nga policia vetëm si një mashkull i rritur—vodhi një automjet dhe u largua nga vendngjarja. Një ndjekje nga oficerët e policisë përfundoi kur i dyshuari u qëllua për vdekje nga autoritetet në qytetin e afërt të Bossier. Policia Shtetërore e Luizianës konfirmoi se asnjë oficer nuk u lëndua gjatë ndjekjes dhe shkëmbimit të zjarrit.
Tronditje në komunitet
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë një situatë kaotike, me tre skena krimi nën hetim të gjerë. Zyrtarët lokalë e përshkruan ngjarjen si një makth të paprecedentë për komunitetin.
“Kjo është një skenë e gjerë, ndryshe nga çdo gjë që shumica prej nesh kanë parë ndonjëherë,” u shpreh zëdhënësi Bordelon.
Shefi i Policisë, Wayne Smith, i prekur thellë, kërkoi mbështetje dhe lutje nga qytetarët: “Zemra ime është thjesht e tronditur. Nuk mund ta imagjinoj dot se si mund të ndodhte një ngjarje e tillë.”
Kryebashkiaku i Shreveport, Tom Arceneaux, e cilësoi incidentin si “ndoshta situata më e keqe tragjike që kemi pasur ndonjëherë.”
Reagimet e autoriteteve
Policia e Shtetit të Luizianës i është bashkuar hetimeve, duke u bërë thirrje qytetarëve që kanë video, fotografi ose informacione të ndihmojnë në zbardhjen e detajeve. Guvernatori i shtetit, Jeff Landry, shprehu ngushëllimet e tij dhe falënderoi forcat e zbatimit të ligjit dhe ekipet e emergjencës për ndërhyrjen e tyre në një situatë kaq të rëndë.
Sipas të dhënave nga The Associated Press dhe USA Today, kjo ngjarje përbën incidentin më të rëndë me armë zjarri në SHBA që nga janari i vitit 2024, kur tetë persona humbën jetën në një periferi të Çikagos.
