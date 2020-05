Inspektorati Kombëtar i Mjedisit dhe Territorit deklaron se ka gjobitur dhe çuar për ndjekje penale një kompani në bashkinë Rrogozhinë, pasi konstatoi hedhje të mbetjeve urbane në fshatin Zall, pranë bregut të lumit Shkumbin. IKMT thotë se për pastrimin e qytetit të Rrogozhinës është kontraktuar firma “Viola-Green SHPK” dhe pikërisht ky subjekt, u konstatua se mbetjet i depozitonte në lumin Shkumbin, prandaj u gjobit 2 milionë lekë. Veç masave administrative, Policia e Shtetit njofton se do të ndërmarrë hetim penal për këtë rast, si dhe në çdo rast tjetër që lidhet me krimet mjedisore.

IKMT njoftoi bashkinë Rrogozhinë për ndërprerjen e depozitimit të mbetjeve dhe rehabilitimin mjedisor të zonës. Gjithashtu IKMT u bën thirrje gjithë bashkive të vlerësojnë si prioritet mbrojtjen e mjedisit përgjatë kryerjes së punëve publike. “IKMT në bashkëpunim me Policinë e Shtetit do të intensifikojë inspektimet në terren, në çdo bashki apo njësi vendore, duke shoqëruar me masa të ashpra çdo shkelje të konstatuar. IKMT dhe Policia e Shtetit fton qytetarët dhe mediat të denoncojnë raste të abuzimit me mjedisin, duke telefonuar falas në 112 apo në aplikacionin Komisariati Dixhital” mbyllet njoftimi.

