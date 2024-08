Kina do të përpiqet për të zhvilluar më tej shërbimet për konsumatorët, me qëllim që të mbështetë zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë dhe të përmbushë kërkesën e banorëve për shërbime të personalizuara, të larmishme e cilësore, sipas një udhëzuesi të publikuar të shtunën.

Dokumenti përcakton 20 detyra kryesore, duke përfshirë shfrytëzimin e potencialit të konsumit në sektorë të tillë si hoteleria, shërbimet shtëpiake, kujdesi ndaj të moshuarve e fëmijëve, argëtimi, turizmi, sporti dhe arsimi.

Udhëzimet nxitin gjithashtu lloje të reja konsumi, si shërbimet digjitale, të gjelbra dhe të shëndetshme, krijimin e skenarëve të rinj të konsumit, lehtësimin e hyrjes në treg, forcimin e rregullimit dhe dhënien e një mbështetjeje më të madhe me politika për konsumin e shërbimeve.

Kina do të vazhdojë të hapë sektorë të tillë si telekomunikacionet, arsimi, kujdesi ndaj të moshuarve e kujdesi mjekësor dhe do të sigurojë zbatimin e masave të hapjes në fusha si shërbimet teknologjike dhe turizmi, sipas dokumentit.

Gjithashtu do të optimizohen politikat e hyrjes dhe mjediset e konsumit, do të përshpejtohet rinisja e fluturimeve, do të ofrohen shërbime të larmishme pagese dhe do të studiohet mundësia e ofrimit të hyrjes pa viza për më shumë vende.

Kina do të zgjerojë kërkesën brenda vendit me fokus në rritjen e konsumit, dhe konsumi i shërbimeve do të jetë një nxitës kryesor në zgjerimin dhe përmirësimin e konsumit.

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, shitjet me pakicë të shërbimeve në Kinë u rritën 7.5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, 4.3 pikë përqindjeje më shumë se ato të mallrave, treguan të dhënat .