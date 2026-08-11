Ylli portugez i futbollit, Cristiano Ronaldo, është martuar me partneren e tij prej shumë vitesh, modelen Georgina Rodríguez.
Ronaldo, 41 vjeç, dhe Rodríguez, 32 vjeç, kurorëzuan martesën në një ceremoni civile të zhvilluar më 11 gusht 2026 në Cascais të Portugalisë.
Lajmi u bë i ditur përmes një njoftimi për shtyp, ndërsa vetë Ronaldo konfirmoi martesën edhe në rrjetet sociale.
Futbollisti publikoi një fotografi ku shfaqen duart e çiftit me unazat e martesës, të shoqëruar me mbishkrimin e shkurtër: “C❤G”.
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