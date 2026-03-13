Komisionerja e Bashkimit Europian për Zgjerimin, Marta Kos po akuzohet sërish në vendin e saj, Slloveni se ka qenë bashkëpunëtore e UDB-së policisë famëkeqe sekrete jugosllave në vitet ’80.
Madje jehona e këtyre akuzave ka mbërritur deri në Bruksel. Eurodeputetja sllovene Romana Tomç njoftoi se i ka dërguar Komisionit Europian dokumente që pretendon se vërtetojnë implikimin e Kos në strukturat e spiunazhit të ish-Jugosllavisë, duke kërkuar një hetim zyrtar mbi kredibilitetin e saj.
Këto akuza, të cilat Kos i ka cilësuar si “dezinformim”, janë rikthyer në prag të zgjedhjeve të 22 marsit në Slloveni, ku koalicioni i qendrës së majtë i kryeministrit Robert Golob që e mbështet është vënë në pozita të vështira, përballë opozitës së djathtë.
Të hënën, komisionerja pritet të dalë para Komitetit për Punët e Jashtme në Parlamentin Europian, ku do t’i duhet të mbrojë integritetin e saj personal përpara se të diskutojë planet e zgjerimit të bllokut.
Marta Kos është pjesë e grupimit centrist “Renew Europe”. Përpara se të merrte postin e rëndësishëm në Komisionin Europian, ajo ka pasur një karrierë të gjatë në diplomaci, duke shërbyer si ambasadore e Sllovenisë në Gjermani dhe Zvicër, si dhe ka mbajtur poste drejtuese në sferën e komunikimit dhe tregtisë në vendin e saj.
Leave a Reply