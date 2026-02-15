Transporti urban në Prishtinë do të ofrohet pa pagesë më 17 shkurt, në kuadër të protestës që do të mbahet për të mbështetur ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Kryetari i bashkisë, Përparim Rama, ka dhënë njoftimin duke i siguruar qytetarët se kjo do të jetë për të lehtësuar lëvizjen e tyre.
“Ne përveç që kemi mbështetur këto procese edhe më parë, i çmojmë dhe i vlerësojmë, dhe duhet t’i lartësojmë përtej interesave partiake. Kjo është një çështje kombëtare. Do të jem aty, dhe trafiku urban do të jetë në shërbim të qytetarëve pa pagesë gjatë protestës”, tha Rama. Protesta do të mbahet në orën 17:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Marshimi përkon me 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.
