Protesta e thirrur nga studentët vijoi në rrugët e Tiranës, ku protestuesit kanë zgjedhur të marshojnë pas bllokimit të qarkullimit në disa akse të kryeqytetit.
Protesta nisi në orën 14:00 te Ministria e Arsimit dhe marshimi nisi në orën 16:00. Aktualisht ata janë mbledhur në bulevardin para Kryeministrisë.
Policia ka vendosur kordone në disa rrugë për të kufizuar lëvizjen e protestuesve, ndërsa marshimi vijoi pa incidente, përveç djegies së ndonjë koshi mbeturinash.
Protestuesit kanë marshuar fillimisht në Rrugën e Kavajës, ku janë përballur me një kordon policie që u ka penguar avancimin. Pas bllokimit, turma ka ndryshuar drejtim dhe është kthyer drejt qendrës së Tiranës.
Më herët, pas bllokimit të qarkullimit në Rrugën e Durrësit, protestuesit kanë vijuar lëvizjen në rrugët e kryeqytetit. Fillimisht u raportua se destinacioni i tyre ishte selia e PS, por më pas itinerari u ndryshua.
Protestuesit gjatë marshimit i kanë vënë zjarrin disa kazanëve me mbeturina.
Rreth orës 17:15 ata u grumbulluan para Kryeministrisë.
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