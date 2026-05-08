Sekretari i përgjithshëm i PD Flamur Noka është përplasur me policinë, duke i kërkuar këtyre të fundit të hapin rrugën për marshimin e qytetarëve.
Noka: E drejta e protestës është e drejtë kushtetuese.
Në paligjshmëri janë urdhër-dhënësit e tyre, këta policët e thjeshtë janë viktima të bandës së pushtetit.
Asgjë nuk e ndal marshimin tonë.
Ne u bëjmë thirrje policëve të bashkohen me qytetarët se këta janë të vjedhur sa ç’është çdo shqiptar
Ndërkohë i pyetur nga gazetari i A2 CNN Anesti Bajramemaj për itinerarin e protestës, Noka është shprehur se protesta do të vijojë.
“Marshimi është i pandalshëm dhe nuk ndalet”, është shprehur Noka.
