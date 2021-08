Avokati Spartak Ngjela ka reaguar në lidhje me deklaratën e zëvendësambasadorit të SHBA-ve, Demian Smith i cili deklaroi se vetëm me BKH-në, SPAK-u do të jetë një sukses i plotë.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, Ngjela thekson se eksperti amerikan do të drejtojë dhe do të mbështesë në distancë Byronë Kombëtare të Hetimit në Shqipëri. Sipas Ngjelës, duke marrë në analizë dhe deklaratat e ambasadores Yuri Kim, marrja nën akuzë e Sali Berishës nga BKH, pasi u shpall non-grata nga SHBA, duhet të jetë çështje ditësh.

“Por, nese ajo këto ditë fillon çështjen penale kundër Sali Berishës me akuzë për korrupsion, në bazë të ligjit, ai nuk mund të marrë dot mandatin e deputetit.

Të gjithë të korruptuarit e lartë, duhet të përgatiten për hetimin profesional që i pret.”, shkruan Ngjela.

REAGIMI I NGJELËS

Erdhi më në fund eksperti i madh diplomatik që do drejtojë në distancë dhe do të mbështesë me forcën e politikës amerikane Byronë Kombëtare të Hetimit në Shqipëri.

Ai është Damian Smith. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

Suksesi antikorrupsioni dhe antikrim, mori më në fund trajtën e konkretes. Dhe këtë angazhim zoti Smith e shprehu hapur e drejtpërsëdrejti.

Në historinë e tiranëve ka një gjë të përbashkët, tek të gjithë: ata kanë frikë të tmershme nga ndëshkimi.

Po krimet që kanë bërë?

Ato, ata i dinë vlerë.

Por, Damian Smith tha sot në Tiranë se korrupsioni dhe krimi i pandashkuar deri tani, do të kalojë nën hetimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit, e cila sot filloi aktivitetin e vet profesional.

Duke marrë në analizë faktike, atë që tha ambasadorja dje; dhe sidomos fjalimin e zëvendës ambasadorit Smith sot, arrijmë në konkluzionin se , marrja nën akuzë e Sali Berishës, nga BKH, duhet të jetë çështje ditësh.

Byroja Kombëtare e Hetimit është organ kushtetues në Shqipëri. Por, nese ajo këto ditë fillon çështjen penale kundër Sali Berishës me akuzë për korrupsion, në bazë të ligjit, ai nuk mund të marrë dot mandatin e deputetit.

Të gjithë të korruptuarit e lartë, duhet të përgatiten për hetimin profesional që i pret.

Shqipëria në këtë moment ndodhet në prag të shkëputjes së saj nga mesjeta korruptive që i ka marrë frymën.

Dhe ky lajm, erdhi pikërisht një ditë pas llomotitjes “heroike” të Sali Berishës, me një monolog shterpë dhe pa përmbajtje as politike, e as juridike.

Gjithësesi, personi kompetent i politikës amerikane në Tiranë, iu përgjigj ashpër Berishës, por krijoi ndërkaq optimizëm te shqiptarët.

Saliu dje tha: ta dijë mirë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, se, këtu, jam unë.

Kurse Damian Smith, me shumë theks, i tha sot atij: këtu tani është BGH. Kush është i dyshuar për korrupsion do kalojë nën hetim. Pandëshkueshmëria do të marrë fund.

Dhe kuptohet se edhe fabula Berisha po merr fund.

g.kosovari