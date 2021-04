Mjekët kryesorë myslimanë u kanë kërkuar njerëzve që edhe gjatë muajit Ramazan të marrin vaksinën Covid-19, duke theksuar se injeksioni nuk e prish agjërimin e tyre.

Stafi dhe figurat fetare të NHS u bënë thirrje myslimanëve që të vazhdojnë marrjen e vaksinave, shkruan The Independent.

Ramazani do të fillojë më 12 prill dhe do të zgjasë deri më 12 maj, dhe gjatë këtyre ditëve myslimanët nuk hanë dhe as nuk pinë asgjë nga lindja e diellit deri në perëndim.

Ekspertët gjithashtu zbutën shqetësimin në lidhje me marrjen e ilaçeve kundër dhimbjeve gjatë orëve të agjërimit nëse përjetojnë efekte të mundshme anësorë pas vaksinimit, duke shpjeguar se ata nuk llogariten si ushqim dhe janë të lejuara.

Dr Farzana Hussain, një mysliman dhe mjeke e përgjithshëm në The Project Surgery në Londrën Lindore tha: “Marrja e vaksinës nuk do të prishë agjërimin pasi nuk është ushqyerje, dhe kështu nuk ka absolutisht asnjë arsye pse ta refuzoni nëse jeni ftuar për të marrë vaksinën antiCovid”.

g.kosovari