Dy mundësit që garuan për Shqipërinë në Lojërat Olimpike dhe fituan medalje bronzi, Valjev dhe Dudaev bën krenar të gjithë sportdashësit shqiptarë dhe jo vetëm.

Për këtë arritje historike, dy medalistët e Shqipërisë edhe do të shpërblehen nga qeveria.

Siç parashikohet në ligjin e sportit të miratuar në vitin 2021, medalistët me medalje bronzi shpërblehen me 5 milionë lekë të reja dhe do të marrin dhe gradën kolonel.

/a.r