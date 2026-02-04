Avokati i njohur Saimir Visha, në një intervistë për Klan News të moderatorit Besard Jacaj sot në 4 shkurt foli për çështjen e pagave të gjyqtarëve, funksionimin e SPAK-ut dhe sigurinë në gjykata.
Visha u shpreh se pagat për gjyqtarët dhe prokurorët duhet të rriten, pasi ata kanë në duar dosje voluminoze.
“Për mua është normale që të gjithë punonjësit e sistemit të drejtësisë duhet që të ketë rritje page. Korrupsioni nuk zhduket vetëm me rritje page, por zbehet ndjeshëm, edhe me faktin që gjyqtari apo prokurori duhet ta ndjejë veten të plotësuar ekonomikisht. Nëse punonjësi i drejtësisë e sheh veten të plotësuar, nuk ka pse shikon duart e qytetarit që gjykon, aq më tepër kur sot gjyqtarët lexojnë shumë e shumë dosje dhe japin këtë drejtësi, që vetëm drejtësi nuk është. Është punë tjetër nëse gjyqtarët e fitojnë këtë betejë për pagat në Gjykatën Kushtetuese. Gjyqtarët sot kanë paga 2000 deri në 5000 apo 6000 euro, por për ngarkesën që ata kanë sot, rroga është e ulët. Gjyqtarët kanë dosje voluminoze. Kryeministri nuk ia ka idenë se çfarë do të thotë një dosje, sepse ajo dosje duhet lexuar me kujdes, sepse do ankimohet në katër shkallët e gjykimit dhe në bazë të volumit, gjyqtarët e prokurorët meritojnë t’ju rritet rroga . Unë them që edhe administrata e meriton rritjen e pagës, sepse punojnë pa pushuar. Edhe gjyqtarët kanë punë deri në 5 pasdite apo në 8 pasdite. Jemi në kushte emergjente, sepse gjyqtarët kanë shumë dosje në duar. Gjyqtarët dhe prokurorët kanë volum të madh pune. Më lëmsh janë dosjet në Gjykatën Administrative. Nuk na vjen e keqja nga rritja e pagave, sepse e keqja është tek firmat që hidhen e ku vidhen miliona euro”, tha Visha.
Avokati deklaroi se është i shqetësuar për “ndërhyrjet politike në drejtësi”. Sipas tij, qeveria sot ka 84 vota dhe mund të shkojë deri atje sa edhe ta shkrijë SPAK-un.
“Kjo reformë ishte vrastare. Disa u kënaqën nga kjo reformë. Hoqëm disa individë profesionalë dhe kemi patronazhistë. Duhet të shikohet mirë kjo reformë. Ne akoma nuk ndajmë dot politikën nga pushteti gjyqësor. Kuvendi i Shqipërisë bën vizitë në SPAK dhe kjo nuk shkon. Jo, pushtetet janë të ndara. Ka ardhur koha që pushteti gjyqësor të funksionojë më vete, në mënyrë të pavarur. Qeveria ka 84 vota dhe nesër mund të arrijë deri në shkritjen e SPAK-ut ose vendosjen e një emri të ri për SPAK”, u shpreh ai.
Duke komentuar sigurinë në gjykata, sidomos pas vrasjes në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrit Kalaja, Visha u shpreh se duhet të shtohet më tepër siguria. Ai tha se edhe mbajtja në kafazin e xhamit e të pandehurit nuk është normale, pasi i pandehuri duhet të flasë me mbrojtësin e tij ligjor.
“Unë jam avokat edhe në Europë dhe bëj gjyqe kudo në shtete europiane. Nuk ndodh që në një derë të hyjnë të gjitha palët në gjyq. Dyert janë të ndara, kurse tek ne hyjnë të gjithë nga një derë. Fakti që hyjnë në një derë sjell pasiguri. Oficerët e sigurisë duhet të jenë dhe në sallë, por edhe në korridore. Nuk është hera e parë që goditet një gjyqtar. Elementi i sigurisë është shumë i ulët në Shqipëri. Kemi polici private, ku janë të moshuar mbi 60 vjeç e marrin pagën qesharake që marrin. Duhet të jetë një trup e specializuar ose komisariat më vete. Nuk duhet që të ndodhë, që i pandehuri të mbahet në xham. Ajo që ndodh është se mbahet i pandehuri në xham, ku nuk flet dot me avokatin e nuk komunikon dot me mbrojtësin e tij. I pandehuri duhet të jetë i lirë në sallën e gjyqit”, përmbylli avokati.
