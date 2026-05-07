Mediat saudite raportojnë se zhvillimet në lidhje me Ngushticën e Hormuzit dhe rihapjen e saj priten në orët në vijim.
Konkretisht, Al-Hadath dhe Al Arabiya pretendojnë se Irani dhe SHBA-të kanë arritur një marrëveshje që do të lejojë kalimin e anijeve të bllokuara.
“Pritet përparim në orët në vijim në lidhje me anijet e bllokuara në Ngushticë”, raporton rrjeti Al-Hadath.
“Thuhet se janë arritur marrëveshje për të lehtësuar bllokadën, në këmbim të rihapjes graduale të Hormuzit.”
Në të njëjtën kohë, Al Arabiya raporton, sipas burimeve, se “janë arritur marrëveshje në lidhje me heqjen e bllokadës amerikane, në këmbim të hapjes graduale të Ngushticës së Hormuzit. Në orët në vijim, anijet e bllokuara në vend do të lirohen”.
Ngushtica e Hormuzit ka mbetur kryesisht e mbyllur që nga shkurti, duke bllokuar kalimin e rreth 25% të tregtisë botërore të naftës me transport detar dhe duke i detyruar kompanitë e transportit detar të bëjnë ridrejtime të kushtueshme.
Leave a Reply