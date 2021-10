Marrëveshje për ndryshimet kushtetuese?/ Rushaj: S’është pazar i pisët, por dakordësia për rregulla loje!

“Gjithmonë ka përpjekje për të parë çdo lloj diskutimi si një pazar i poshtër që tregon që këtu po bëhet një marrëveshje e pisët, por nuk është kështu”, tha ai.

Gjatë bisedës në studio, Rushaj gjithashtu u shpreh se se çdo ndryshim kushtetues është bërë me votat e të gjitha palëve.

Pjesë nga intervista:

Pyetje: Një koment për propozimin e Berishës, që Vettingu të bëhet nga komisioni Etik i parlamentit?

Rushaj: Nuk dua të komentoj çfarë Berisha ka thënë. Venecia ka thënë garancitë procedurale dhe përfshirja e gjykatës. Çfarë kemi bërë ne është një organ e kemi ngarkuar me hetimin dhe vendimmarrja i është lënë gjykatës. Këto janë gjëra që ne kemi propozuar për hetimin.

Pyetje: Z.Balla e quajti një gjë shumë të mirë propozimet tuaja, kjo paketë a janë një tentativë për të arritur në një marrëveshje me mazhorancën?

Rushaj: Gjithmonë ka përpjekje për të parë çdo lloj diskutimi si një pazar i poshtër që tregon që këtu po bëhet një marrëveshje e pisët. Nuk është kështu. Nuk do kishte përsëri asgjë të keqe dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër procedurale që një propozim legjislativ i opozitës të kalonte pa votat e nevojshme. ne nuk i kemi, aq më tepër ndryshimet kushtetuese kërkojnë votat e dy palëve. Çdo ndryshim kushtetues janë bërë me votat e gjithë palëve të përfshira. Kështu ka ndodh gjithmonë. Nëse do ketë të tilla, prapë do kalojnë me votat e dy palëve. Opozita nuk ka kërkuar diçka për vete. E ka bërë këtë që mos lejojë asnjë lloj justifikimi nga pala tjetër për të gjetur shkak për të ikur nga votimi. Jam i bindur që nuk i pëlqen propozimi për Vettingun se nuk e kanë pranuar as në 2018.Pra, dakordësia për disa rregulla loje nuk është as Pazar i pisët asgjë.

Pyetje: Cilat janë propozimet tuaja për ndarjen territoriale.

Rushaj: Nuk kemi paraqitur në këto ndryshime kushtetuese një ndarje të re territoriale. Cila është propozimi, i kemi hapur mundësi palëve që të hapet diskutimi për reformën duke lënë hapur mundësitë të rishikohet ndarja në bashki rurale dhe urbane. Së dyti, do propozojmë një draft konkret dhe për këtë arsye do i bëjmë një kërkesë kuvendit për të ngritur një komision, për të diskutuar vetëm për reformën territoriale.

Pyetje: Do mbetemi te i njëjti numër, 61 bashki?

Rushaj: Do jetë rrjedhojë e diskutimit. nuk është shumë e rëndësishme nëse do jenë 61 apo 41 bashki apo 71. E rëndësishme është për të parë ku janë bërë gabime, ku ka qenë pozitive se mund të ketë pasur ndarje që kanë sjellë gjëra pozitive, dhe mbi bazën e saj të vazhdohet përpara.