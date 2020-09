“Kryeministri shqiptar Edi Rama përshkroi shtrirjen e ujërave territoriale të Greqisë në 12 milje në Detin Jon si “absolutisht në përputhje” me ligjin ndërkombëtar në një intervistë televizive me rastin e trazirave në politikën shqiptare”

Kështu hapet artikulli në mediat greke ditën e sotme, të cilat i kanë bërë jehonë deklaratës së djeshme të kryeministrit Edi Rama lidhur me çështjen e detit pas debateve të ndezura në politikën shqiptare pas zotimit të homologut grek për zgjerimin me 12 milje në detin Jon.

Artikulli veçon citimin e Ramës i cili e shpjegon zgjerimin e Greqisë si një e drejtë sovrane e njohur nga Ligji Ndërkombëtar i Detit.

“Ishte një e drejtë sovrane e njohur nga Ligji Ndërkombëtar i Detit për të zgjatur ujërat e saj territoriale në 12 milje në secilin vend me dalje në det kur kjo shtrirje nuk cenon interesat e një vendi tjetër”, tha ai, duke theksuar se “kjo zgjatje nuk ka asnjë lidhje me ne “, për të shtuar me ironi se” Joni nuk mbaron në Konispol “(kufiri jugor i Shqipërisë me Greqinë).

Pjesë nga artikulli në mediat greke:

Rama gjithashtu deklaroi se njoftimi specifik i qeverisë greke nuk ka të bëjë në asnjë rast negociatat midis dy vendeve në ngushticat e Korfuzit dhe akuzoi “ata që nënshkruan marrëveshjen e 2009 dhe refuzuan Gjykatën Kushtetuese”. Ata po përpiqen të ngatërrojnë “qytetarët“ duke zgjuar ndjeshmërinë e tyre kombëtare. Në të njëjtën kohë, ai sulmoi mediat e vendit të tij, duke thënë se “për një bisedë të Kryeministrit Grek, ju trazuat Shqipërinë”.

Duke vijuar, kryeministri shqiptar mbështeti demarkacionin me Greqinë dhe përsëriti se nuk ka asnjë marrëveshje për këtë çështje midis dy vendeve, duke sqaruar se negociatat për marrëveshjen u pezulluan me ardhjen në fuqi të qeverisë së re greke (f. σ Mitsotaki). Sipas tij, “problemet teknike”, siç ishte nevoja për të riorganizuar grupin shqiptar të ekspertëve, ishin një pengesë për vazhdimin e negociatave.

Sidoqoftë, ai shprehu optimizëm se marrëveshja e re do të ishte më e dobishme për Shqipërinë sesa ajo e vitit 2009, të cilën ai e përshkroi si absurde.

Ai gjithashtu la të kuptohet se në çdo rast Shqipëria ka këshilltarë nga vendet e treta për këtë çështje, të cilët nuk i përmendi me emër.

Sidoqoftë, ai pretendoi se ai u kishte sugjeruar personalisht të gjitha qeverive Greke, nga ajo e Kryeministrit Samaras e deri më sot, që në kushtet kur të dy palët të kenë pretendimet e tyre të pandryshueshme që komplikojnë negociatat, mund t’i drejtohen një pale të tretë miqësisht.

Ai vuri në dukje, megjithatë, se nuk do të jepte dorëheqjen.

Duke iu referuar marrëdhënieve dypalëshe në përgjithësi, ai vuri në dukje gatishmërinë e Kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe Ministrit të Jashtëm Dendias për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve.

Siç pohoi ai, “ngritja e zërit në Greqi në të kaluarën” (nga Shqipëria) e detyroi Athinën të ulej në tryezën e negociatave për të gjitha çështjet e pazgjidhura midis dy vendeve.

Sipas njoftimeve të shtypit shqiptar, Rama do të jetë në Athinë në ditët në vijim si Kryetar i Përgjithshëm i OSBE-së.(ABC News)

g.kosovari