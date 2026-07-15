Komisioni Europian dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan zyrtarisht traktatin për statusin e Gjibraltarit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në marrëdhëniet pas Brexit.
Marrëveshja synon të lehtësojë lëvizjen mes Gjibraltarit dhe Spanjës, duke shmangur një pjesë të kontrolleve kufitare që u vendosën pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Europian. Sipas saj, banorët e Gjibraltarit do të mund të hyjnë në Spanjë vetëm me kartën e rezidencës, ndërsa qytetarët spanjollë do të kalojnë kufirin duke përdorur kartën e identitetit.
Ndërkohë, udhëtarët që hyjnë në Gjibraltar do t’i nënshtrohen kontrolleve të pasaportës si nga autoritetet britanike të territorit, ashtu edhe nga autoritetet spanjolle. Komisioneri europian Maroš Šefčovič e cilësoi marrëveshjen historike, duke theksuar se ajo do t’u japë fund pengesave për rreth 15 mijë persona që kalojnë çdo ditë kufirin mes Spanjës dhe Gjibraltarit.
Sipas tij, marrëveshja do të sjellë më shumë siguri dhe lehtësi për qytetarët dhe bizneset në të dyja anët e kufirit.
Edhe presidenti i Këshillit Europian, António Costa, e përshëndeti nënshkrimin e traktatit, duke e cilësuar atë një hap të rëndësishëm në plotësimin e kuadrit të marrëdhënieve mes Bashkimit Europian dhe Mbretërisë së Bashkuar pas Brexit.
Traktati pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e përditshme të qytetarëve dhe të forcojë bashkëpunimin mes palëve në një nga pikat më të ndjeshme kufitare të Europës.
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