Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, njoftoi se mes Rusisë dhe Ukrainës është arritur marrëveshja e armëpushimit tre-ditor, me rastin e “Ditës së Fitores” në Rusi.
Përmes një postimi në platformën truth social, Trump thekson se do pezullohen të gjitha aktivitetet luftarake, si dhe do të bëhet shkëmbimi i 1 mijë të burgosurve nga secili vend.
“Jam i kënaqur të njoftoj se do të ketë një ARMËPUSHIM TRE DITOR (9, 10 dhe 11 maj) në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Festimet në Rusi janë për Ditën e Fitores, por gjithashtu edhe në Ukrainë, sepse ata ishin një pjesë dhe faktor i rëndësishëm i Luftës së Dytë Botërore.
Ky armëpushim do të përfshijë pezullimin e të gjitha aktiviteteve luftarake, si dhe një shkëmbim të burgosurish prej 1,000 personash nga secili vend. Kjo kërkesë është bërë drejtpërdrejt nga unë dhe vlerësoj shumë pranimin e saj nga Presidenti Vladimir Putin dhe Presidenti Volodymyr Zelenskyy.
Shpresojmë se ky është fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, vdekjeprurëse dhe të vështirë. Bisedimet po vazhdojnë për përfundimin e këtij konflikti të madh, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe po i afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë.
Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!
President DONALD J. TRUMP”, shkruan Trump në platformën truth social.
