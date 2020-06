Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë një intervistë, ku edhe ka folur për marrëdhëniet me homologun, Edi Rama. I ftuar në “5 pyetje me Babaramon”, Kurti tha se askush nuk ka të drejtë që të diskutojë për territorin e Kosovës.

I pyetur në lidhje me marrëdhëniet e acaruar që ka më kryeministrin Rama, Albin Kurti tha se askush nuk ka të drejtë të diskutojë mbi territorin e Kosovës dhe të bëjë pazare me të, as dëshmorët po të ngrihen nga varri.

Megjithatë kreu i LVV-së, tha se nuk akuzon dot Ramën si të përfshirë drejtpërdrejtë në këtë çështje të shkëmbimit të territoreve me Serbinë, por tha se miqtë e tij në Kosovë kanë qëllime të tjera.

“Nuk kam asgjë personale, por mendoj se nuk ka vend të diskutohet për territorin e Kosovës për kufijtë e saj, askush nuk ka të drejtë të flasë për territorin e Kosovës apo bëjë oferta me të për Serbinë madje edhe po u zgjuan dëshmorët nga varret, jo më politikanët e Kosovës apo Shqipërisë.

E përjashton Edin?

Nuk them se Rama është i përfshirë në këtë, por miqtë e tij më të mirë në Kosovë janë përballë kësaj mënxyre‘, tha Kurti.