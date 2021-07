Marrëveshja për Skavicën/ Ambasadorja Kim: Me të, Shqipëria kthehet në eksportuese neto të energjisë

Kim thekson nëpërmjet një postimi në “Twitter”, se marrëveshja shënon një përparim të ri në biznes, si dhe e pozicionon Shqipërinë në një eksportues neto të furnizimit të energjisë elektrike.

Postimi i Yuri Kim:

Marrëveshja me hidrocentralin Skavica është domethënëse për shumë arsye: shënon një përparim të ri në biznes; do të rrisë furnizimin me energji për ekonominë në rritje; & pozicionet për të qenë një eksportues neto i furnizimit me energji, diversifikimit dhe sigurisë në rajon.