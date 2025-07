Presidenti i SHBA, Donald Trump ka deklaruar se do të takohet përsëri me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu sonte në mbrëmje për të nxitur një marrëveshje për Gazën, një ditë pasi të dy udhëheqësit darkuan në Shtëpinë e Bardhë.

“Ai do të vijë më vonë. Do të flasim, do të thoja, pothuajse ekskluzivisht për Gazën. Duhet ta zgjidhim këtë çështje”, u tha Trump gazetarëve.

“Është një tragjedi dhe ai dëshiron ta zgjidhë, dhe unë dua ta zgjidh, dhe mendoj se pala tjetër dëshiron ta bëjë këtë.”

I dërguari special i Trump tha se shpreson për një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit.

“Shpresojmë që deri në fund të kësaj jave do të kemi një marrëveshje që do të na çojë në një armëpushim 60-ditor”, tha Ëitkoff.

“Dhjetë pengje të gjalla do të lirohen. Nëntë të vdekur do të lirohen”.

Netanyahu do të qëndrojë në Uashington deri të enjten, në vizitën e tij të tretë në kryeqytetin amerikan që kur Trump u rikthye në pushtet në janar.