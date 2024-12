Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, i kërkoi të martën Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GJED) të hedhë poshtë kundërshtimet ndaj planit kryesor të qeverisë së saj për të dërguar emigrantë detarë në Shqipëri.

Gjyqtarëve të BE-së u është kërkuar të peshojnë mbi marrëveshjen nga gjykatat italiane, të cilat kanë zemëruar Melonin duke bllokuar transferimin e emigrantëve në qendrat e paraburgimit të drejtuara nga italianët në Shqipëri, duke thënë se ishte kundër ligjit të BE-së.

Duke folur në dhomën e ulët të parlamentit përpara një samiti të liderëve të BE-së, Meloni tha se duhej qartësi “për një çështje që ka qenë objekt i masave të fundit gjyqësore me një aromë ideologjike”.

Nëse GJED do të konfirmonte këto masa, “kjo do të rrezikonte të kompromentonte…politikat e riatdhesimit të të gjitha shteteve anëtare”, të paktën derisa rregullat e bllokut të ri të azilit të zbatohen plotësisht në vitin 2026, tha ajo.

“(Kjo është) një perspektivë shqetësuese dhe e papranueshme që duhet të parandalohet me vendosmëri,” tha Meloni.

Sipas planit italian, vetëm burrat e rritur dhe jo të cenueshëm nga një listë vendesh që konsiderohen “të sigurta” nga autoritetet e Romës kanë të drejtë për ndalim në Shqipëri dhe riatdhesim të shpejtë nëse kërkesat e tyre për azil refuzohen.

Skema ka tërhequr interesin e vendeve të tjera evropiane të cilat po kërkojnë mënyra për të reduktuar migrimin e paautorizuar.

Gjyqtarët italianë vunë në pikëpyetje marrëveshjen, duke thënë se sipas një vendimi të GJED-së nga tetori që nuk lidhej në mënyrë specifike me Italinë, asnjë komb i origjinës nuk mund të konsiderohet “i sigurt” nëse edhe vetëm një pjesë e tij ishte e rrezikshme.

Një vendim i dytë i GJED-së duhet të zgjidhë mosmarrëveshjen midis gjyqtarëve të Italisë dhe qeverisë së saj, por një vendim nuk pritet së shpejti.

Ndërkohë, Italia ka ndaluar dërgimin e emigrantëve në Shqipëri dhe ambientet e paraburgimit janë bosh.

Megjithatë, Meloni ka thënë vazhdimisht se është e bindur se plani i saj përfundimisht do të funksionojë pavarësisht pretendimeve të opozitës se ka qenë një humbje parash.

Marrëveshja pesëvjeçare është thënë se do t’i kushtojë Italisë 160 milionë euro në vit.

Sipas marrëveshjes, procedurat për emigrantët do të kryhen në dy qendra.

Qendra e parë në Shëngjin do të përdoret për procedura të identifikimit të emigrantëve, ndërsa qendra e dytë, në Gjadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shërbejë për strehim të emigrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil.

Qendrat do të funksionojnë sipas ligjit italian, me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do t’i mbajnë seancat përmes video-lidhjes nga Roma. /REL